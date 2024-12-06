В Сирии вооружённый отряд противников президента Башара Асада уже полностью захватили город Хама, из которого сирийская армия накануне вывела войска после начала боев.

Об этом сообщает Reuters.

Захват Хамы дает им контроль над стратегически важным центральным городом, который ранее всегда оставался под контролем правительства Асада.

Противники Асада заявили, что дальше готовы наступать на юг в направлении Хомса, стратегически важного города-перекрестка, который связывает столицу Дамаск с севером и побережьем.

Напомним, на прошлой неделе вооруженная оппозиция захватила главный северный город Сирии Алеппо. Далее им открывается дорога на Хомс.

Ранее президент Башар Асад заявил, что "Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников".

В Иране заявили, что Тегеран готов рассмотреть отправку своих вооруженных сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит официальный запрос.

Также Москва продолжит поддержку Сирии после эскалации войны.