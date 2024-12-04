В Сирии повстанцы после захвата Алеппо приближаются к крупному городу Хама.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Оппозиционные Башару Асаду войска уже захватили несколько деревень в нескольких километрах к северу от города. Сирийские государственные СМИ сообщают о прибытии в этот район подкрепления, которое должно предотвратить взятие города.

"В город Хама прибыло крупное военное подкрепление, чтобы усилить подразделения на передовой и противостоять любой попытке нападения, которая может быть предпринята вооруженными террористическими формированиями", - заявил государственному сирийскому агентству SANA источник.

В отличие от Алеппо, Хаму правительство Асада удерживало с начала гражданской войны в 2011 году. Повстанцы заявляют, что нападение на город должно усилить давление на Асада.

Отметим, что на днях уже появлялись сообщения о входе оппозиционных отрядов в Хаму. Но они тогда не подтвердились.

Вчера в Иране заявили, что Тегеран готов рассмотреть отправку своих вооруженных сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит официальный запрос.

Мы подробно разбирали происходящее в Сирии в отдельном материале.