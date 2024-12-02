Россия и Иран продолжат поддержку президента Сирии Башада Асада, который сейчас отражает масштабное наступление вооружённой оппозиции на севере страны.

Это следует из заявления Кремля по итогам разговора Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Кремль сообщил, что в разговоре с Пезешкианом Путин заявил о поддержке режима президента Сирии.

"Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчёркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - сказано в пресс-релизе Кремля.

Астанинский формат - это переговоры по мирному урегулированию в Сирии, которые ведутся между Россией, Ираном и Турцией. Кроме прочего они включают попытки достичь договоренности между Асадом и его противниками.

Однако по распространённой версии, за нынешним наступлением оппозиции стоит Турция, которая хочет таким образом принудить Асада пойти на уступки в переговорах с оппозицией.

Напомним, ситуация в Сирии накалилась в конце ноября после захвата Алеппо силами оппозиции.

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