Сирийская армия официально подтвердила, что отступила из Алеппо.

Военные объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил, сообщает Reuters. Они также пишут, что ожидают подкрепления для контратаки.

Тем временем поступают сведения о дальнейшем продвижении отрядов противников президента Башара Асада в окрестностях Алеппо. В самом городе они снесли памятник Хафезу Асаду, отцу нынешнего президента.

Также сообщается, что по отрядам оппозиции активно наносит удары российская авиация (на видео - последствия ударов 18+).

В то же время для остановки наступления на земле сирийской армии потребуется масштабная помощь Ирана и союзных ему группировок вроде "Хезболлы". Именно они были основной ударной силой Асада в борьбе с вооружённой оппозицией во время недавней гражданской войны.

Напомним, в Алеппо отряды оппозиции захватили центр города и расположенную в нем цитадель. Повстанческие силы вошли в город впервые с 2016 года. Россия пообещала отправить властям Сирии военную помощь.

Как мы писали, мирное соглашение в Сирии было подписано в марте 2020 года при посредничестве Турции и РФ. С тех пор крупных боестолкновений в Сирии не было.