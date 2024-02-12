В Сирии тренируют операторов для управления иранскими беспилотниками, задействованными на войне в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

"Обучение проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат. Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, специализирующийся на производстве и обслуживании беспилотников.

"Вместе с россиянами учения проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА", - утверждают в ГУР.

Ранее мы писали, что ВСУ и российские войска начали охоту на операторов дронов вблизи линии фронта.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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