В понедельник, 12 февраля, в Украине идет 719-й день войны с Россией.

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12 февраля

10.17 Американский OSINT-блогер опубликовал фотографии поврежденных HIMARS, которые отправили в США на ремонт.

Судя по его сообщению, произошло это какое-то время назад.

"У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их", - пишет Keystone Intel.

На технике видны помеченные отверстия, вероятно, от осколков.

Доставлял HIMARS тяжелый транспортный самолет Ан-124.

09.55 В Люботине под Харьковом в результате ночного обстрела пострадали частные дома, поликлиника, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат.

Удар наносился ракетами С-300, сообщает ОВА.

09.37 Украина, возможно, перебросила в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую, пишет Forbes, не называя источников такой информации.

И предполагает, что свежие силы будут пытаться отодвинуть армию РФ от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр Авдеевки, на улицу Грушевского.

"То, что украинцы усилят Авдеевку, не было предрешено. Очевидно, решив остаться и сражаться, украинские силы идут на огромный риск. Возможно, это было решение не Тарнавского", - пишет издание и напоминает про замену главкома на прошлой неделе, а также репутацию Сырского как человека, "способного нести большие потери в упорных, статичных боях".

"Возможно, что, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку. Даже по высокой цене", - рассуждают журналисты.

Они полагают, что задумкой командования может быть создание в Авдеевке "ловушки истощения" армии РФ, как было в Бахмуте. Однако отмечают дефицит снарядов.

"Когда не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. А решение украинского командования усилить город в лучшем случае будет спорным. В худшем случае это может привести к кровавой бойне для украинских войск, которые попытаются бежать на запад из города, который они больше не смогут защитить", - пишет Forbes.

07.57 "Шахеды", которые вчера устроили блэкаут в Павлограде и Синельниковском районе, попали в подстанцию и повредили ее оборудование.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании заявили, что уже подключили промышленных потребителей, теперь занимаются бытовыми абонентами. Работы продолжаются.

07.38 Ночью ВСУ сбили 14 из 17 "Шахедов", сообщают Воздушные силы.

07.30 Ночью над Новомосковским районом Днепропетровской области уничтожили ракету. Над Павлоградским – 6 беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.

В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар.

Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке – 10 тысяч абонентов без воды.

В Никопольском районе из тяжелой артиллерии силы РФ обстреляли Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.