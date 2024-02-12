Анализируем ситуацию на 719-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ.

Авдеевка может пасть в ближайшие "дни или максимум недели", считает аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его данным, российские войска продвигаются в Авдеевке по двум направлениям (отмечены жёлтым): на юго-востоке и в центре города.

"Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ (выделены зелёным). Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружен и падет", - заявляет Репке.

По его подсчётам, ширина коридора ВСУ между позициями армии РФ уменьшилась до 4,85 км.

РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии, примерно 5:1, воздухе и в количестве солдат. Часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники.

Украинские военные не подтверждают этих данных. Но также говорят, что бои уже приобрели характер городских.

"Сейчас "мясными волнами" они уже не пытаются закидывать, потому что у них уже нет этих "мясных волн". Периодически пытаются прощупывать нашу оборону малыми штурмовыми группами, перед этим работает авиация", - заявил командир 47-й мехбригады Дмитрий Рюмшин.

При этом украинский военный паблик Deep State подтверждает, что РФ за минувшие сутки продвинулась - на севере и юге Авдеевки.

Россияне на своих картах отмечают еще большее продвижение с юга и севера (из района карьера). По их данным, армия РФ уже вплотную подошла к главной дороге, по которой осуществляется снабжение гарнизона в Авдеевке.

О том, что ситуация действительно крайне сложная, говорит и тот факт, что командование ВСУ перебросило в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую, пишет Forbes, не называя источников такой информации.

И предполагает, что свежие силы будут пытаться отодвинуть армию РФ от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр Авдеевки, на улицу Грушевского.

Генерал Тарнавский в субботу сообщал, что ВСУ в городе держат оборону и "свежие силы уже вступили в бои".

"То, что украинцы усилят Авдеевку, не было предрешено. Очевидно, решив остаться и сражаться, украинские силы идут на огромный риск. Возможно, это было решение не Тарнавского", - пишет издание и напоминает про замену главкома на прошлой неделе, а также репутацию Сырского как человека, "способного нести большие потери в упорных, статичных боях".

"Возможно, что, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку. Даже по высокой цене", - рассуждают журналисты.

Они полагают, что задумкой командования может быть создание в Авдеевке "ловушки истощения" армии РФ, как было в Бахмуте. Однако отмечают дефицит снарядов.

"Когда не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. А решение украинского командования усилить город в лучшем случае будет спорным. В худшем случае это может привести к кровавой бойне для украинских войск, которые попытаются бежать на запад из города, который они больше не смогут защитить", - пишет Forbes.

Напомним, что ранее 3-я штурмовая бригада (сформированная Андреем Билецким на базе ветеранов "Азова") была основной ударной силой в контрнаступлении ВСУ под Бахмутом, которое шло с мая по ноябрь, однако не привело к решению задачи охвата Бахмута с флангов с последующим вытеснением оттуда российских войск (сейчас под Бахмутом наступают россияне).

После понесенных потерь 3-я бригада была выведена в начале декабря в тыл на восстановление.

По сути, сейчас главный вопрос по Авдеевке - какую тактику обороны города выберет командование ВСУ.

Варианта два.

Первый - попытаться удержать позиции в южной части города. Но для этого нужно будет выбить россиян с уже захваченных ими районов города на севере и на юге, чтобы не допустить окружения гарнизона и обеспечить его стабильное снабжение.

Второй - отвести войска из южной части Авдеевки, где может возникнуть угроза их окружения, и занять новую линию обороны севернее, опираясь на коксохимзавод. Это будет означать потерю большей части города, но, пока не будет взят коксохим, о захвате всей Авдеевки говорить будет нельзя и командование ВСУ сможет заявить, что оборонительная операция продолжается.

Первый вариант (удержание южной части города) более сложный и не ясно, есть ли на это сейчас достаточно резервов у ВСУ. Второй вариант более простой, позволяющий сохранить войска и выстроить новую линию обороны, но может иметь негативные информационно-политические последствия. Особенно с учетом того, что только недавно Зеленский поменял главкома.

К слову, российские военные паблики пишут ещё и о третьем варианте действий ВСУ - нанесение удара в тыл наступающим с севера на Авдеевку российским войскам с целью рассечь российские войска к востоку от Красногоровки (удар через Новомихайловку и Каменку), выйти с севера на позиции ВСУ в южной части Авдеевки и взять таким образом в окружение группировку российских войск в районе Красногоровки и авдеевского карьера. Никаких подтверждений таким планам с украинской стороны нет. Если такой план в реальности существует, то он, безусловно, очень амбициозный, но для его успеха нужно куда больше сил, чем для осуществления первого варианта (срезание российских «выступов» в Авдеевке).





Какой вариант будет выбран, увидим в ближайшее время по действиям украинский войск - будут ли они пытаться "срезать выступы" российских войск на юге и севере Авдеевки, нанесут ли "рассекающий" удар к востоку от Красногоровки либо начнут отходить из южной части города.

К обстрелам. Вчера вечером был удар "Шахедов" по Павлограду, после чего без света остались несколько населенных пунктов в Павлоградском и Синельниковском районах.

Причина - беспилотники, как ранее и в Кривом Роге, попали в подстанцию и повредили ее оборудование.

Зеленский после этого прилета провел Ставку и анонсировал "дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения в прифронтовых регионах".

В Люботине под Харьковом в результате ночного обстрела пострадали частные дома, поликлиника, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат. Удар наносился ракетами С-300, сообщает ОВА.

"Старлинк" и "Хаймарсы"

На прошлой неделе в украинском ГУР подтвердили, что у россиян на фронте появились терминалы Starlink.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер", – сказал представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии СМИ.

Ранее об этом сообщали украинские бойцы в соцсетях, а также писали профильные западные издания. После чего посыпались упреки в адрес SpaceX - компании, которая предоставляет эту услугу.

Хозяин компании Илон Маск опроверг, что продает России терминалы Starlink.

"В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию", - написал Маск.

Затем закупки "Старлинка" - по крайней мере, официальные - опровергла и Москва. Спикер Кремля Песков заявил, что официально РФ закупать и использовать эти терминалы не может.

"Это же не сертифицированная система у нас, соответственно она не может поставляться, и не поставляется официально. Соответственно мы не можем никак ее использовать официально. Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссии между киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил Песков.

Но, в общем-то, противоречия тут нет - россияне, вероятно, действительно покупают их не напрямую, а через нейтральные страны, где аккаунты регистрируются на граждан этих стран.

При этом на линии фронта россияне ими вполне могут пользоваться, так как сигнал от спутников Маска там есть - на нем работают терминалы ВСУ. Если же "Старлинк" отключит сигнал на линии фронта, то, соответственно, пропадет связь и для украинских военных.

"Старлинк" изначально считался крупным преимуществом украинских военных. Эта система обеспечивала для ВСУ закрытую от российских помех связь и каналы для управления дронами. И если у России она тоже появилась - для украинских войск это действительно станет проблемой.

Другой вопрос, какие масштабы закупок "Старлинк" проводят в РФ и смогут ли они достичь паритета с украинскими поставками, которые осуществляются напрямую от компании Маска (либо от Пентагона).

Еще одна новость, связанная с американскими технологиями, - первое документальное свидетельство повреждения "Хаймарс" на войне в Украине.

Фото с подбитыми установками опубликовал американский OSINT-блогер Keystone Intel. Техника прибыла в США на ремонт - на ней видны помеченные отверстия, вероятно, от осколков. На некоторых нет переднего колеса.

Ранее россияне неоднократно заявляли об уничтожении данных РСЗО, но подтверждений этому не было.

Окончание войны

Из России сегодня прозвучали новые заявления о возможности переговоров с Украиной - и о прекращении войны по линии фронта.

"Настоящие переговоры, рано или поздно они начнутся, будут вестись с учетом ситуации на фронте. Переговоров на тему новых регионов (территорий Украины, об аннексии которых объявила Россия - Ред.) с Киевом быть не может, они уже стали частью Российской Федерации, дело сделано, мы не готовы это обсуждать" — заявил постпред РФ при ООН Небензя.

Напомним, вчера Песков заявил, что мирные переговоры возможны на условиях "признания новой реальности". То есть, вероятно, территориальных захватов РФ.

Тему переговоров прокомментировал сегодня и журналист Такер Карлсон, который на прошлой неделе взял интервью у Путина. Он заявил, что российский президент "готов пойти на серьезный компромисс по Украине".

Журналист рассказал, что общался с президентом РФ не под запись после интервью, но содержание разговора не раскрыл.

"Путин хочет выйти из этой войны, он не станет более открыт к переговорам, чем дольше это продлится. Промышленный потенциал РФ оказался гораздо серьезнее, чем мы думали. Страна, которую называли бензоколонкой с ядерным оружием, делает ракеты и снаряды, в отличие от НАТО", - заявил журналист.

Если допустить, что президент РФ действительно готов на компромиссы, то о чем может идти речь?

Очевидно, что вряд ли о возвращении к линии 24 февраля 2022 года, не говоря уже о границах 1991 года. При нынешней ситуации на фронте представить готовность Кремля на столь масштабные уступки практически нереально.

Да и Москва (включая самого Путина) постоянно говорит о том, что любые переговоры могут быть только при сохранения контроля РФ над захваченными территориями Украины.

Поэтому максимально возможный компромисс, на который может сейчас пойти Москва - это бессрочное прекращение огня по линии фронта без каких-либо дополнительных условий (вроде требований нейтрального статуса Украины, "демилитаризации" и "денацификации").

Впрочем, каких-либо подтверждений, что Кремль готов от этих требований отказаться, также нет. Не так давно в западных СМИ проходила информация, что Москва готова снять условие нейтрального статуса при заключения мира/перемирия. Но Песков ее опроверг.

В то же время обращает на себя внимание обилие в последнее время сигналов из разных источников о том, что РФ готова обсуждать широкий спектр вариантов урегулирования. По сути, озвучивается пока единственное условие - "признать реалии на земле" (то есть остановиться на нынешней линии фронта и дальше разговаривать).

Но не только в России задумываются о похожем сценарии окончания войны. Об этом заговорила авторитетная американская аналитическая корпорация Rand, которая занимается в том числе анализом для Пентагона.

Компания выпустила доклад, в котором рекомендует властям США способствовать скорейшему завершению войны в Украине и устойчивому прекращению огня. В противном случае Украина может потерять еще больше территорий, а риск прямой войны РФ и НАТО возрастет.

Хотя американским политикам "стало трудно выйти за рамки решений военного времени", им следует отказаться от концепции "длительной и жестокой" войны в отношении Украины и РФ. Она "будет иметь долгосрочные и, вероятно, необратимые неблагоприятные последствия для интересов США", считают аналитики Rand.

Речь об экономических последствиях как для Запада, так и для Украины, которые будут негативными, какую бы послевоенную стратегию ни избрали американцы.

А вот усилия Вашингтона для скорейшего окончания войны "предоставит Украине лучшие возможности для сдерживания будущего российского вторжения".

"Соединенные Штаты могут способствовать более строгому прекращению огня, что могло бы снизить риск эскалации на линии конфликта и новую войну. Вашингтон также может побудить Киев занять оборонительную военную позицию, вместо того чтобы концентрироваться на возвращении территории, удерживаемой Россией. Это может ограничить способность Киева освободить оккупированные территории, но затруднит захват новых территорий для России", - говорится в докладе.

Кроме того, аналитики считают, что затяжная война на истощение увеличивает риск того, что Китай начнет поставлять России оружие и боеприпасы, что вызовет резкое ухудшение отношений Пекина и США, а значит, повысит риски по войне на Тайване.

Украина же при сценарии затяжной войны, скорее всего, потеряет еще больше территорий, чем сейчас.

Также аналитики Rand предостерегают Вашингтон от "жесткой" послевоенной стратегии. "Конфликт между США и Россией может стать результатом напористой реакции Москвы на жесткую политику [Запада]", - говорится в отчете.

То есть ведущие американские эксперты открыто говорят, что, чем быстрее удастся завершить войну, тем проще будет избежать новой - как в Украине, так и между Западом и РФ.

В то же время власти Украины вариант мира или перемирия по линии фронта отвергают. Почему - мы подробно писали здесь.