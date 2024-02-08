На фоне все более мрачных публикаций в западных СМИ относительно перспектив ВСУ на фронте, а также данных о том, что растет число украинцев, которые готовы на скорейшее окончание войны путем компромиссов с Россией, украинские власти продолжают придерживаться прежней жесткой позиции – война до выхода на границы 1991 года и никаких переговоров на любых иных условиях.



Вариант мира или перемирия по линии фронта ("корейский сценарий") отметается сходу.



Основные аргументы – это будет означать фактическую капитуляцию Украины, так как Россия сохранит контроль над захваченной частью страны, а этого допустить нельзя. Кроме того, перемирие даст РФ передышку, для того чтобы подготовиться к новой войне и вновь напасть на Украину или даже на Европу.



В общем и целом эту же позицию разделяют (по крайней мере публично) и руководители ведущих стран Запада.



Однако подобные аргументы в нынешней ситуации выглядят несколько, скажем так, противоречиво.



Прежде всего нужно отметить, что хоть "корейский сценарий" и будет выглядеть формальной победой России (фиксация контроля над захваченной территорией), однако не будет ни разгромом, ни тем более капитуляцией Украины. Украина сохранит свою государственность, выход к морю, большую часть территории, а главное – боеспособную украинскую армию, само по себе наличие которой будет серьезным сдерживающим фактором для любых попыток РФ предпринять новое нападение на Украину или тем более на Европу. И наоборот – продолжение войны как раз и порождает риск полного разгрома Украины в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и для Украины, и для безопасности в Европе.



Что касается аргумента о том, что перемирие даст России передышку для подготовки к новой войне, то, исходя из нынешней ситуации на фронте, передышка сейчас в первую очередь нужна не РФ, а Украине. Потому что именно украинская армия сейчас испытывает огромный дефицит оружия и боеприпасов (не только из-за отсутствия решения Конгресса США, но и в силу того, что западная военная промышленность гораздо медленнее, чем российская, набирает обороты по выпуску продукции). А главное – именно украинская армия сейчас особо остро ощущает нехватку личного состава. Поэтому именно Украине, по логике, сейчас нужна передышка, которой она могла бы воспользоваться для перевооружения армии (в том числе за счет получения тех видов оружия, которые сейчас Запад дает воюющей Украине в очень ограниченном масштабе из-за опасений эскалации в отношениях с Россией), пополнения личным составом и увеличения боеспособности.

Поэтому данные аргументы отказа от "корейского сценария" не выглядят логичными с точки зрения Украины и Запада.



В реальности же есть другая причина, по которой Зеленский отвергает любой иной вариант окончания войны кроме выхода на границы 1991 года.



Украинские власти не верят в то, что Россия способна разгромить Украину. В их картине мира ситуация далеко не такая плачевная, как об этом пишут западные СМИ, пытаясь побудить Конгресс разблокировать помощь Украине.



Эта картина мира не исключает, что армия РФ сможет захватить еще какие-то небольшие территории и города (например, Авдеевку или даже Купянск), но фронт не рухнет и прорывов российской армии по стратегически важным направлениям (на Киев, Днепр, Одессу) ВСУ не допустят.



Также украинские власти рассчитывают на то, что тем или иным способом мобилизацию удастся перезапустить и пополнить армию новобранцами, недостаток боеприпасов будет в ближайшее время компенсирован дронами, массово производящимися в Украине, а к 2025 году "раскочегарится" западная промышленность.



В Киеве рассчитывают на получение уже принятого в ЕС пакета помощи и на то, что США все ж таки тем или иным образом помощь окажут. А если не окажут, то недостачу можно будет хотя бы частично компенсировать, договорившись об увеличении помощи от европейских стран (например, от Норвегии). То есть тем или иным образом, но финансовую систему и экономику страны от краха удержат. А проблемы с поставками американского оружия (если они продолжатся) будут хотя бы частично нивелированы за счет увеличения собственного производства и расширения поставок от других партнеров.

В общем, расчет на то, что Украина может выдержать долгую войну – хоть год, хоть два, хоть три. И разгрома не будет, фронт будет удержан. А там, глядишь, под влиянием санкций и тягот военного времени начнутся "большие потрясения" в России.



Ключевой вопрос в том, насколько такая стратегия реалистична.



Весной 2022 года Россия была готова отвести войска на линию 24 февраля в обмен на нейтральный статус Украины.



В ноябре 2022 года, на фоне тяжелой ситуации на фронте, Россия, вероятно, была бы готова на "корейский сценарий" (перемирие по линии фронта) без каких-либо дополнительных условий. И тогда Бахмут остался бы украинским, и Авдеевка не превратилась бы в руины. Десятки тысяч украинцев были бы живы.



Даже сейчас, если верить западным СМИ, Путин все еще готов на "корейский сценарий". Хотя, возможно, и будет настаивать на нейтральном статусе Украины.



Однако если события на войне начнут развиваться по неблагоприятному для ВСУ сценарию и оправдаются мрачные прогнозы об угрозе обрушения фронта, то тогда, скорее всего, отношение и Зеленского, и западных партнеров к "корейскому варианту" резко поменяется. И они будут готовы начать о нем переговоры с Путиным.



Однако большой вопрос – будет ли в такой ситуации готов на переговоры Путин. И если даже будет готов, то, очевидно, что условия прекращения огня для Украины будут многократно хуже, чем могли бы быть сейчас.



Понятно стремление военно-политического руководства Украины закончить войну выходом на границы 1991 года. Однако также понятен и огромный риск для страны неверной оценки перспектив развития событий.