Американская газета The Washington Post сегодня опубликовала очень мрачную статью о ситуации на фронте, где украинские войска сталкиваются с огромной нехваткой не только снарядов, но и солдат.

Статья основана, как отмечает издание, на разговорах с дюжиной солдат и офицеров ВСУ.

"Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта", - пишет The Washington Post.

По их словам, нехватка личного состава является сейчас самой острой проблемой, поскольку РФ вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки.

Один командир батальона механизированной бригады, сражающейся на востоке, сказал, что в его подразделении осталось менее 40 пехотинцев, хотя должно быть более 200.

Другой командир батальона штурмовой бригады говорит, что "типичной" является укомплектованность боевой бригады на 35% от должного. По его словам, за последние пять месяцев он получил пять новых солдат, не считая тех, кто вернулся после ранений. При этом они были, как правило, плохо обучены.

"Куда мы идем? Я не знаю. Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году на Харьковщине", - заявил комбат.

Нехватка кадров наблюдается по всему фронту и может вызвать эффект домино, говорят военные.

"Их нужно кем-то заменить. Их заменить некем, поэтому они больше сидят, у них падает моральный дух, они болеют или получают обморожения. Они заканчиваются. Заменить их некому. Передняя линия трещит. Фронт рушится. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не приходит в армию. Государство не смогло объяснить людям, что им следует идти в армию. Те, кто знал, что им пора идти, уже все кончились", - заявил комбат Александр.

По информации другой газеты, The New York Times, ВСУ перебрасывают на фронт тыловые части для удержания позиций. Эпицентром боевых действий остается район Авдеевки.

Также мы недавно приводили мнение немецкого генерала Кристиана Фрейдинга, который считает, что Украине придется мобилизовать больше солдат из-за потерь и усталости ВСУ.