Украинская армия начала перебрасывать войска из частей в тылу, чтобы укомплектовать поредевшие пехотные подразделения на фронте.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

"Поскольку война идет уже третий год, украинцы оказываются в меньшинстве по численности и вооружению. После того, как они доминировали в боевых действиях в первый год и в основном сражались до упора во второй, они уступили импульс России. Теперь они окапываются и борются за то, чтобы удержаться", – пишет издание.

"Сейчас у нас нет достаточного количества техники и людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная задача на данный момент – удержать текущие позиции", – цитирует газета замкомандира батальона 47-й механизированной бригады лейтенанта Александра Ширшина.

Эпицентром боевых действий остается район Авдеевки на востоке Донецкой области, где продолжается наступление армии РФ. Россияне пробираются по туннелям под улицами и направляют беспилотные автомобили, начинённые взрывчаткой, на украинские позиции. Помимо этого, Россия посылает штурмовые группы, пытаясь получить контроль над промышленным терриконом на окраине города.

"Даже небольшие успехи России создают риски для Украины. Захват Марьинки после многих лет боев позволил россиянам открыть новую линию атаки на другой город - Угледар - с севера", – говорится в статье.

Британская разведка предупредила, что Россия, скорее всего, сможет "продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем".

"Если россиян заинтересует какой-то конкретный участок фронта, они сравняют его с землей", – заявил майор Сергей Бец, начальник штаба 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й механизированной бригады.

Ранее сегодня военные паблики сообщили о новом продвижении российских войск в Авдеевке к северу от карьера.

Также о критической ситуации в городе написал и главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.