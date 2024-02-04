Россия сосредоточила на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат с целью отвоевать обратно территорию Харьковской области, откуда россияне ушли осенью 2022 года.

Об этом пишет журнал Forbes.

Сообщается, что российской группировке противостоят ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных. Но главной проблемой является даже не разница в численности, а дефицит боеприпасов у ВСУ, отмечает издание. Имея пятикратное преимущество в снарядах, Россия может сосредоточивать артиллерию, не опасаясь украинского контрбатарейного огня.

"Эта ситуация позволяет России применять хорошо известный подход: систематическое уничтожение городских территорий, делая их незащищенными", - пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов за счет тысяч FPV-дронов, но радиус действия такого беспилотника составляет всего 2-3 километра. Этого мало, чтобы охотиться на российскую артиллерию, которая стоит в 20-25 км от фронта, говорится в публикации.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал информацию издания. В своем телеграм-канале он заявил, что уже более полугода на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности, а ВСУ отражают атаки.

"Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", - заявил Синегубов.

Напомним, накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на Купянском направлении и заявил о напряженной обстановке.

Между тем, как сообщал американский Институт изучения войны, в РФ призывают начать наступление в Харьковской области для создания 15-километровой "буферной зоны", несмотря на "вероятную неспособность российских военных захватить значительные территории".