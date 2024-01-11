Агентство Reuters опубликовало репортаж со строительства украинских оборонительных линий под Купянском.

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"Ряды белых бетонных баррикад и мотки проволоки тянутся по открытому полю более чем на километр. Под покровом темноты роются траншеи с простейшими жилыми помещениями. Неподалеку грохочет артиллерия", - описывает картину Reuters.

Военный инженер с позывным "Ящерица" рассказал, что обычно сначала сбрасываются "зубы дракона", затем катушки колючей проволоки, а затем мины, если они их используют. Другой военнослужащий "Рысь" добавил, что Украина пытается использовать как можно меньше мин, чтобы не оставлять опасные боеприпасы на своей территории.

В нескольких сотнях метров за "зубами дракона" идут работы по расширению сети траншей для личного состава, укрепленных деревянными балками, где расположены жилые помещения и деревянные двухъярусные кровати.

"Я считаю, что большинство этих барьеров следовало построить гораздо раньше, возможно, весной. Это занимает слишком много времени", - сказал он.

Оборонительные линии под Купянском. Фото: Reuters

Такие строительные работы активизировали в последние месяцы, "переводя военные операции против России на более оборонительную основу". Эксперты считают, что это может освободить часть живой силы с фронта, что поможет восстановить силы, а также защитить фланги в случае нового наступления ВСУ.

"Украинцы сейчас переходят в оборонительную позицию, потому что их наступление достигло кульминации", - считает старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте вооруженных сил Джек Уотлинг.

По его оценке, Россия вернула себе инициативу на поле боя и может выбирать, куда атаковать. А поскольку запасы артиллерийских боеприпасов у ВСУ сокращаются, уровень российских потерь снижается. Это облегчает Москве создание новых подразделений, которые со временем смогут позволить ей открыть новые направления атаки.

Напомним, на днях министр обороны Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции ВСУ в районе Купянска.

Между тем, как сообщает американский Институт изучения войны, в РФ призывают начать наступление в Харьковской области для создания 15-километровой "буферной зоны", несмотря на "вероятную неспособность российских военных захватить значительные территории".

В то же время в ВСУ заявили, что не фиксируют подготовки РФ к наступлению на Харьков, о чем ранее писали западные СМИ.