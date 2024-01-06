На Купянском направлении российские войска замедлили наступательные действия. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении фиксируем замедление наступательных действий противника, ВСУ наносят поражение оккупантам и они вынуждены отступать для восстановления. Никакие украинские позиции не потеряны", - заявил он.

Также он рассказал, что продолжается работа над возведением фортификационных сооружений в области. Есть два основных направления – Купянское и Лиманское.

Напомним, за прошедшие сутки на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец рассказал, что у России сейчас недостаточно войск на харьковском направлении, чтобы начать наступление на Харьков 15 января.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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