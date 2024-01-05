Британская газета The Telegraph утверждает, что Россия готовится к новому наступлению под Харьковом.

Издание ссылается на анонимных украинских чиновников.

Вчера РФ обстреляла город и 15 окрестных населенных пунктов, что рассматривается как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели, сообщил источник издания, близкий к ВСУ.

"В течение всего дня велись обстрелы военных объектов по всему региону", - заявил он.

Военная разведка полагает, что новые массированные обстрелы Харькова могут произойти в эти выходные - на 7 января, когда в РФ отмечают Рождество. А вскоре может начаться и наземное наступление, возможной датой которого считается 15 января.

Харьковские власти прокомментировали информацию The Telegraph. Глава ОВА Олег Синегубов говорит, что пока концентрации войск не наблюдается, но "ситуация может измениться поминутно".

Он считает, что РФ сохраняет планы оккупации Харькова и территорий области, освобожденных прошлой осенью.

Напомним, что РФ уже несколько месяцев пытается наступать в направлении Купянска в Харьковской области.

Также существенно участились обстрелы Харькова. Так, 2 января РФ ударила по городу "Искандерами", а перед этим атаковали центр Харькова беспилотниками. Были повреждены здания и коммуникации, зафиксированы попадания в жилые дома.

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