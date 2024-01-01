В сети появилось видео последствий субботнего удара по гостинице Kharkiv Palace в Харькове, снятое с помощью дрона.

Соответствующие кадры публикует пресс-служба прокуратуры региона.

На видео можно заметить сильные разрушения верхних этажей здания гостиницы как снаружи, так и внутри.

Напомним, 30 декабря РФ ударила по центральной части Харькова. В результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

Сообщалось, что после удара по гостинице пострадали журналисты немецкого телеканала ZDF.

Также сегодня местные власти проинформировали, что в медучреждениях Харьковской области находятся 11 пострадавших в результате обстрела.

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