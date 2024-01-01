В медучреждениях Харьковской области находятся 11 пострадавших в результате обстрела рф 30 декабря.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

В хирургических отделениях находятся двое пострадавших. Еще шесть проходят лечение в отделениях нейрохирургии. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Также трое раненых находятся в стабильном состоянии в отделении политравмы.

16-летнего подростка, который получил резаные ранения головы и ссадины спины, в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.

Ранее стало известно, что в больницах находятся 13 пострадавших в результате российских обстрелов Харькова.

Также мы писали о том, что в Киеве число погибших после ракетного удара увеличилось до 28 человек.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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