После обстрела Харькова 30 декабря в больницах остаются 11 пострадавших
В медучреждениях Харьковской области находятся 11 пострадавших в результате обстрела рф 30 декабря.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
В хирургических отделениях находятся двое пострадавших. Еще шесть проходят лечение в отделениях нейрохирургии. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
Также трое раненых находятся в стабильном состоянии в отделении политравмы.
16-летнего подростка, который получил резаные ранения головы и ссадины спины, в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.
Ранее стало известно, что в больницах находятся 13 пострадавших в результате российских обстрелов Харькова.
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