В поселке Боровая Харьковской области из-за артобстрела погибли три человека. Из-под завалов разрушенных домов извлекли тела женщины и двух мужчин.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли с. Боровая в Изюмском районе. Повреждены частные домовладения. Из-под завалов дома изъяли тела женщины и 2 мужчины", - говорится в сообщении.

Глава Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный сообщил, что среди погибших 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, работавшие на местном коммунальном предприятии.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания в центре города и коммуникации, есть попадания в жилые дома.

А вчера вечером РФ ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

На данный момент в больницах области на стационарном лечении находятся 13 пострадавших в результате российского обстрела Харькова. Общее число пострадавших возросло до 28.

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