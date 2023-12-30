Два поселка в Херсонской и Запорожской областях подверглись обстрелам со стороны войск РФ.

Об этом сообщается в соцсетях администраций населенных пунктов.

При обстреле Антоновки Херсонской области получил несовместимые с жизнью травмы 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

А в прифронтовом Степногорске Запорожской области от обстрела на свой день рождения погиб 43-летний мужчина, рассказал начальник областной военной администрации Юрий Малашко. По жилым кварталам ударили из РСЗО.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром по Михайловке на правом берегу Днепра Херсонской области российские войска нанесли не менее двадцати ударов. Были повреждены школа, административное здание и магазин.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло 39 человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.