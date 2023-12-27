В Херсонской областной военной администрации обнародовали видео последствий вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Херсона и самого города.

Вчера был атакован эвакуационный поезд, а после несколько часов обстреливались жилые кварталы.

На вокзале погиб правоохранитель из Кировоградской области, который помогал организовать эвакуацию людей.

Еще последствия вчерашнего обстрела жд-вокзала Херсона, когда там находился эвакуационный поезд.

Помимо вокзала, пострадали вагоны поезда, три частных дома, территория базы, магазин и мотель. МВД отмечает, что обстрел области минувшими сутками был одним из самых сильных за все время.

Фото МВД

Напомним, что сегодня ночью в Херсоне после ночной атаки дронов поврежден торговый центр и дома.

Также мы писали о том, что в Херсоне из-за обстрелов РФ без света остаются 70% абонентов.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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