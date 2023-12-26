Вечером, 26 декабря, армия России обстреляла железнодорожный вокзал и подвижной состав. Сообщают о раненных и погибших.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он добавил видео взрывов в городе и написал, что "уже более двух часов атакуют город из разного вооружения", - сообщает Прокудин.

Глава города Роман Мрочко сообщает, что на данный момент известно о трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

"Укрзализныця" подтвердила, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав.

"Пока известно о нескольких раненых работниках, пассажиры в укрытии", – сообщает компания.

В результате обстрела ж/д вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции из Кировоградской области. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей", – рассказал Клименко.

По его словам, ранены двое полицейских и двое гражданских. При этом 140 гражданских, которые ждали эвакуационный поезд, полицейские успели вывести в безопасное место.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал кадры первых минут после обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне.

Появилось фото полицейского, который погиб сегодня во время обстрела вокзала в Херсоне. Им был 29-летний житель Кировоградской области лейтенант Игорь Мисюня.

Об этом сообщил глава Кировоградской области Райкович.

По его словам, у погибшего осталась жена и двое детей – одного и пяти лет.

Сегодня сообщали, что в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два мирных жителя.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.