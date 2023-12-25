Анализируем итоги 670-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки.

Все атаки там отражены, говорят в ГШУ, при этом российские паблики пишут, что к севру Авдеевки их войска продвинулись к Новокалиново.

Украинские военные под Авдеевкой опасаются, что без поставок американской военной помощи город будет потерян в "считанные дни", пишет британское издание The Independent.

Цитата этих военных, их имена, позывные или принадлежность к бригаде не приводятся.

При этом представитель 47-й ОМбр ВСУ Дмитрий Лазуткин сказал, что у военных под Авдеевкой "на данный момент есть мощные средства, чтобы не допустить агрессивного продвижения противника".

А высокопоставленный украинский командующий анонимно сказал, что у ВСУ в этом районе достаточно боеприпасов, чтобы удержаться на нынешних позициях, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация обострится.

Глава городской администрации Барабаш говорит, что если помощь США прекратится, "линия обороны может измениться, и это приведет к безумным потерям" как среди военных, так и гражданских.

Сегодня министр обороны РФ Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области.

Напомним, две недели назад такую информацию сообщали украинские военные, но она была опровергнута командованием. Также паблики сообщали, что на северо-западной окраине города еще есть контроль ВСУ.

Но сейчас на карте украинского ресурса Deep State показано, что вся территория Марьинки перешла под контроль РФ.

Путин заявил, что захват города отодвигает ВСУ от Донецка и "позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор", поскольку в Марьинке находился один из наиболее мощных укрепрайонов к западу от Донецка.

При этом в ВСУ опровергают заявление Шойгу о переходе Марьинки под полный контроль российской армии.

"Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", – заявил спикер Сил обороны Таврического направления Штупун.

Российские паблики тем временем пишут, что их войска перешли к штурму Георгиевки - села по дороге на Курахово, который является последним крупным населенным пунктом до границы Донецкой области. До границы от Марьинки почти 25 километров, Курахово стоит на середине этого пути. В Курахово уже прекратила работу "Новая почта".

Выходы на границы региона был одной из публично заявленных целей РФ. Но ускорится ли продвижение россиян после захвата Марьинки - будет зависеть от того, сумела ли Украина построить оборонительные линии западнее.

Основным укрепрайоном скорее всего станет Курахово. И, если к нему подойдут российские войска, бои за город быстрыми стать не обещают - напомним, Марьинку россияне штурмовали с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее украинские военные уже ввели в оборот термин "крепость Курахово" (по аналогии с "крепостью Бахмутом").

К югу от Марьинки россияне продолжают штурмовать Новомихайловку. Сегодня появилось видео масштабного обстрела села.

Украинские паблики пишут, что идет уничтожение населенного пункта артиллерией и "Солнцепеками"

"При таком положении вещей оборона Новомихайловки становится все труднее, как и смысл ее удерживать, ведь последние месяцы работа [российской] арты настолько беспощадна, что большинство опорников было ею разобрано", - сообщает телеграм-канал Deep State.

То есть, после Марьинки открываются как минимум три направления возможных наступательные действий российских войск.

Первое - в направлении Курахово.

Второе - на северо-запад в направлении Красногоровки (возможный захват этого насланного пункта россиянами отодвинет линию фронта от Донецка, а также расширит юго-западный фланг охвата Авдеевки).

Третье - к югу в направлении Угледара.

Но, повторимся, все зависит от того насколько мощно успели ВСУ окопаться по этим направлениям, воздвигая новые линии обороны.

Тем временем, представитель назначенной россиянами "администрации Запорожской области" Владимир Рогов призвал РФ не поддаваться "шапкозакидательским настроениям" по поводу ситуации на фронте.

Он заявил, что у ВСУ нет снарядного голода, о котором пишет западная пресса. Также украинцы, по его данным, рекордными темпами возводят укрепления.

"На самом деле, прилетало и прилетает хорошо. Говорить о "снарядном голоде" я бы не стал. На линии соприкосновения по нашим позициям бьют, и даже по тыловым позициям", - прокомментировал Рогов данные о дефиците боеприпасов у ВСУ.

При этом он уточняет, что "объёмы поставок сократились", но уверен, что "Запад даст (Украине - Ред.) ровно столько, чтобы удерживать линию фронта" (к слову, ранее о том же говорил Путин).

По его словам, украинские войска сейчас быстро выстраивают линии обороны - как на северо-востоке, в Черниговской и Харьковской областях, так на Донбассе и в Запорожской области.

"В Запорожской области только за две недели было выделено и в значительной степени освоено порядка 40 миллионов гривен на строительстве укреплений", - заявил Рогов.

По его словам, заявления "о скором крахе ВСУ" преждевременны.

"Я прошу всех экспертов, или, тем более людей, наделённых хоть какой-то властью, не переходить к шапкозакидательным вариантам, что фронт рухнет, противник побежит, скоро освободим всё, что хотим, и дойдём до Збруча", - сказал Рогов.

Украина тем временем готовит новые атаки на Черном море. В сюжете канала 1+1 впервые показали морской дрон "Козак Мамай".

Его называют "самым быстрым объектом в Черном море", заявленная скорость - до 110 км\час. Длинна - шесть метров, сделан из пуленепробиваемого материала, сверху установлены камера наблюдения и спутниковая антенна. Спереди у него механизм, который работает как спусковой крючок при соприкосновении с целью.

Напомним, ранее было известно про морской дрон Sea Baby, который атаковал Крымский мост. Таким образом у ВМСУ есть два подтвержденных дрона.

Удары по Одесской области и Донбассу

Воздушные силы заявляют, что сбили ночью 28 ударных БПЛА из 31. Дроны атаковали в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

В Одесской области было сбито большинство - 22 дрона. Обломки упали в районе одесского порта, повреждены технические помещения. В соседнем Раздельнянском районе дрон попал по админзданию и складу.

После удара по Одесской области начали шириться слухи, что россияне пытались наносить удары по местам дислокации истребителей F-16. Однако спикер Воздушных сил Игнат опроверг, что эти самолеты поступили в Украину.

В районе Павлограда (Днепропетровской области) обломки "Шахида" повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна. Под Днепром дрон упал на территорию предприятия, был пожар. Объект не работал, заявляют областные власти.

Также Воздушные силы заявляют, что сбиты два российских самолета: один Су-34 в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря. В России этого не подтверждали.

Под сильными обстрелами продолжает находиться Донецк и его окрестности. Вчера и сегодня под ударами была Горловка, где обстреляли торговый центр и автобусный парк.

Смогут ли ВСУ мобилизовать еще полмиллиона

Продолжается обсуждение того, какие меры хотя принимать против украинцев, которые не встанут на воинский учет за рубежом.

"Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное. Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты", - рассказал член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко.

Судя по всему, эти меры хотят заложить в законопроект по мобилизации, который планируют внести в парламент. Как ранее заявлял министр обороны Умеров - это произойдет в ближайшее время. Но в "Слуге народа" признали, что есть определенные задержки.

Камнем преткновения, судя по всему, стал запрос от Генштаба на мобилизацию полумиллиона новых солдат.

"Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас – не выход", - заявил глава президентской фракции Давид Арахамия.

Ранее президент анонсировал, что законопроект с изменениями по мобилизации будет внесен ещё в конце ноября. Но с тех пор ничего внесено не было. Лишь нардеп Безуглая время от времени озвучивает идеи, которые хотят туда включить (но не факт, что включат).

И, судя по всему, работа над законопроектом действительно идет непросто. Арахамия заявил, что законопроект должны внести сегодня. Но к моменту публикации данной статьи, информации о внесении законопроекта еще не поступало.

Проблематика очевидна.

С одной стороны, ситуация по восполнению личного состава критическая - как заявляют украинские военные, уже не осталось тех, кто готов идти в армию добровольцами (об этом заявил Deutsche Welle генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко).

С другой стороны - меры, которые позволят мобилизовать необходимые полмиллиона, должны быть, вероятно, настолько жесткими, что у властей возникают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля.

Бывший советник Банковой Арестович заявил, что "украинская власть ставит грандиозный эксперимент по призыву 500 тысяч мобилизованных".

Он напомнил, что Россия, которая проводила свою мобилизацию, применяла не только кнут, но и "пряник" в форме крупных выплат контрактникам. Тогда как "Украина имеет слабое государство, склонное к анархии общество и тотальную финансовую зависимость от Запада".

По мнению Арестовича, главным вопросом станет обучение новых мобилизованных.

"Емкость всех учебных центров в РФ - 100 тысяч человек к одновременному обучению. Емкость наших никто не скажет, но вряд ли больше. Поэтому мобилизация пойдет волнами и дай Бог, чтобы все эти волны прошли через УЦ.

В силу объективных причин (нехватка учебных центров соответствующей емкости + угрозы воздушных ударов при массовом скоплении личного состава в них), система подготовки в Силах Обороны оставляет желать лучшего.

Кроме того, существующие подходы, когда учебные центры считаются "отстойниками" и тупиком для карьеры, там заправляют далеко не самых лучшие и талантливые инструктора/преподаватели, а система подготовки полна формализма и ограничена материально", - пишет бывший советник Офиса президента.

По его мнению, "Украина сегодня не является системой, способной реализовать подобную задачу".

"Последствия изъятия 500 тысяч работников из экономики, я так понимаю, тоже особо никто не просчитывал - это вообще-то не является темой обсуждения у тех, кто коммуницирует мобилизацию. Социальные последствия массовой расстановки блок-постов по вручению повесток на дорогах (как нам обещают) и облав на мужчин в местах массового пользования тоже вне темы забот. Исторические последствия вручения оружия пятистам тысячам мужчин, не желающим воевать, тоже рассмотреть было недосуг. Слабое государство в полу-анархическом обществе решило поднять штангу ужесточения системы без поощрений. Ну, посмотрим", - сказал Арестович.

Тем временем, пока идут эти обсуждения, нелегальный выезд из Украины резко подорожал.

"Я знаю человека, который выехал из Украины в багажнике автомобиля за 4000 долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12.000 долларов. То есть, подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", - сообщил один из украинских ТикТок-блогеров.

Перспективы и переговоры

Украинскому руководству, судя по всему, "не зашла" статья New York Times о готовности России к переговорам по Украине.

Там, напомним, утверждалось, что Кремль согласен на прекращение огня по нынешней линии фронта - и такие сигналы РФ, по мнению источников издания, неформально посылает на Запад (детальнее эту статью и другие подобные мнения мы анализировали здесь).

Но украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО сегодня заявил, что журналисты, написавшие эту статью, являются агентами Кремля.

"Для написания этого текста Россия задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в России", - говорится в сообщении ЦПД.

Отметим, что все трое авторов этой статьи - американцы. Один из них - глава московского бюро NYT Антон Трояновский, который родился в Москве. Когда ему было 5 лет его семья уехала в Германию, а затем - в США. Он удостоен Пулитцеровской премии.

Напомним, что украинское руководство достаточно часто заявляет то же самое - что Россия хочет заключить перемирие.

Но, видимо, само допущение на страницах авторитетных американских СМИ, что переговоры Запада с Россией возможны, вызывает резкое неприятие в Киеве, который декларирует войну до выхода на границы 1991 года.