За минувшие сутки российская армия обстреляла Херсон 28 раз для этого они использовали 105 снарядов и 2 ракеты.

Об этом сообщает глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 8 - получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь", - пишет Мрочко.

Попадания зафиксированы в Херсоне, Садовом, Камышанах, Зимовике.

Напомним, что вчера вечером россияне нанесли массированный ракетный удар по Херсону.

Накануне Херсонская область подверглась массированным артиллерийским обстрелам. В областном центре зафиксировали 14 прилетов. Также были обстреляны Берислав, Тягинка и Антоновка.

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