В субботу, 23 декабря, около 18.00 россияне нанесли по Херсону массированный ракетный удар. В городе начались пожары.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

По его словам, в нескольких районах Херсона прогремели мощные взрывы, в жилых кварталах бушуют пожары.

Также в Херсонской ГВА показали видео последствий ракетного удара по городу.

В свою очередь глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне был удар по критической инфраструктуре.

"Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар. Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", - сказал Прокудин.

Напомним, накануне Херсонская область подверглась массированным артиллерийским обстрелам. В областном центре зафиксировали 14 прилетов. Также были обстреляны Берислав, Тягинка и Антоновка.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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