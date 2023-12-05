Сегодня утром войска РФ нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела погибли два человека, один ранен.

Об єтом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"С самого утра российская армия безжалостно накрыла огнем центр Херсона", - написал он.

Россияне убили двух человек.

"Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев", - сообщил Прокудин.

Также травмирован 59-летний мужчина. Каретой "скорой" его госпитализировали для оказания медпомощи.

Напомним, вчера вечером оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Повреждение получило здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.

Также в Харьковской области дроны атаковали поселок Боровая в районе Изюма Харьковской области. В результате повреждены дом культуры, магазин, частные дома, пострадавших нет. Одновременно в Чугуеве два беспилотника повредили три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Травмирован мужчина.

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