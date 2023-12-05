Войска РФ нанесли удар по центру Херсона. Два человека погибли, один ранен
Сегодня утром войска РФ нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела погибли два человека, один ранен.
Об єтом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"С самого утра российская армия безжалостно накрыла огнем центр Херсона", - написал он.
Россияне убили двух человек.
"Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев", - сообщил Прокудин.
Также травмирован 59-летний мужчина. Каретой "скорой" его госпитализировали для оказания медпомощи.
Напомним, вчера вечером оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Повреждение получило здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.
Также в Харьковской области дроны атаковали поселок Боровая в районе Изюма Харьковской области. В результате повреждены дом культуры, магазин, частные дома, пострадавших нет. Одновременно в Чугуеве два беспилотника повредили три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Травмирован мужчина.
Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.