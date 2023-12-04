В понедельник, 4 декабря, российская армия атаковала детский сад в Шуменском микрорайоне Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате обстрела, произошедшего около 11:00, в здании повреждены стены, а также выбиты окна.

Предварительно пострадал один человек. Информация уточняется.

В ОВА публикуют фото последствий удара РФ по детсаду.

Фото Херсонская ОВА

Напомним, что сегодня в Новогродовке Донецкой области, где ночью 29 ноября РФ ударила ракетой по жилой многоэтажке в центр города, под завалами обнаружили тело третьего погибшего. Это 8-летняя девочка, проживавшая в доме с родителями. Их до сих пор не нашли. Предполагается, что их тела также могут находиться под завалами дома.

Также мы писали о том, что сегодня ночью Воздушными силами и Силами обороны были сбиты 18 "Шахедов" и одна ракета, выпущенные РФ во время атаки 4 декабря.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.