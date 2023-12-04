В понедельник, 4 декабря, в Новогродовке Донецкой области достали из-под завалов тело третьей жертвы ракетного удара РФ по многоэтажному жилому дому 29 ноября.

Об этом сообщает городская военная администрация.

Было найдено тело девочки. Ее родителей еще ищут. Предположительно, они тоже могут быть под завалами многоэтажки, разрушенной ракетным ударом РФ ночью 29 ноября.

В городе с 4 по 6 декабря объявлен траур.

Ранее мы писали о том, что в Новогродовке Донецкой области из-под завалов достали тело второго погибшего.

А также о том, что в Новогродовке Донецкой области под завалами не удалось найти семью с 8-летним ребенком.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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