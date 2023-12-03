В Донецкой области в городе Новогро́довка спасатели завершили разбор завалов 3-этажного дома, в который 30 ноября попала российская ракета. Под завалами не нашли 33-летнюю женщину, 38-летнего мужчину и 8-летнюю девочку.

Об этом сообщил начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко в комментарии "Суспільному".



"К сожалению семью уже найти живой не сможем, если она там находилась. Завтра снова приедут кинологи, пересмотрят снова весь строительный мусор", - отметил он.

Если семью не удастся найти, они будут официально признаны пропавшими без вести.

В городе работают над восстановлением коммуникаций, в частности электричества. На месте пострадавшего дома есть охрана. В уцелевших квартирах проживают восемь человек, другие - уехали к родственникам или знакомым, сообщил Шевченко.

Напомним, в результате обстрела Новогродовки по меньшей мере два человека погибли, еще десять человек получили ранения, из них четверо детей, в том числе 6-месячный мальчик.

Ранее в МВД сообщили, что в Украине за 11 месяцев 2023 года от действий российских военных погибли две тысячи гражданских. С начала года российские военные 59 тысяч раз обстреляли населённые пункты Украины, 11 тысяч гражданских жителей получили ранения.

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