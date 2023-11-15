В среду, 15 ноября, в Запорожской области во время очередного обстрела гражданской инфраструктуры погибли два сотрудника ГСЧС.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"Россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар", - написал он.

Ранены еще трое спасателей и четверо гражданских.

Напомним, ночью РФ нанесла ракетный удар по Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек. Известно также, что два человека получили ранения.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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