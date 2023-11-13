В результате дневного обстрела больницы в центре Херсона 13 ноября погибли два человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российская армия массированно обстреляла центральную часть Херсона. Пострадали шесть человек. От полученных ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летняя летний херсонец.

В хирургическое отделение госпитализировали двоих мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у б4-летнего - ранения в области живота. Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате удара по городу из ствольной и реактивной артиллерии были уничтожены или повреждены восемь автомобилей, среди них одно "скорое", административное здание, больница и по меньшей мере пятнадцать домов.

Этими ударами россияне оборвали жизнь двух человек. По уточненной информации, еще десять – ранены.

44-летняя женщина и 47-летний мужчина получили легкие травмы. У 57-летней женщины острая реакция на стресс и ожог спины.

В результате удара по больнице пострадали две медработницы, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех – минно-взрывные травмы.

Ранее в пригороде Херсона под обстрел попал автомобиль, в котором ехала семья с двухмесячным ребёнком.

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