В Херсоне после очередного обстрела областная библиотека имени Гончара получила существенные разрушения. Появились фото и видео библиотеки.

Пожар тушили более полутора часа.

Обломки разбросаны на несколько десятков метров. На месте продолжают работать сотрудники ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

Напомним, за минувшие сутки россияне совершили 62 обстрела Херсонской области, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации, 1 из них - ракетный. По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда.

Также сегодня утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Также госпитализирована его жена. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести.

Война в Украине идет уже 627-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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