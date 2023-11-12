В воскресенье, 12 ноября, в Украине идет 627-й день войны с Россией.

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12 ноября

12:30 Как пишут телеграм-каналы, на видео - удар ракеты по либерийскому балкеру в порту Южный.

11:34 Фото и видео библиотеки имени Гончара после утреннего обстрела в Херсоне.

Обломки разбросаны на несколько десятков метров. На месте продолжают работать сотрудники ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

10:20 Утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть", - написал он.

Также госпитализирована его жена. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

09:07 Ночью войска РФ атаковали Николаевскую область двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно "Искандер-М".

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

"Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет. Вторая управляемая ракета и баллистическая попала по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов", - говорится в сообщении.

Предварительно, без пострадавших.

08:43 Взрывы в Херсоне, сообщают городские власти.

Идёт обстрел прибрежных районов.

07:58 Сегодня ночью российские войска дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Выпустили более полудесятка снарядов по Марганецкой громаде", - написал он.

Атакованный населенный пункт обследуют – выясняют последствия нанесенных ударов. Обошлось без жертв и пострадавших.

07:55 Россия под Бахмутом перешла в новую атаку, сообщил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"На Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой", - заявил Фитьо.

По его словам, россияне пытаются с прошлой недели вернуть ранее утраченные позиции к югу от Бахмута .