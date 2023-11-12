Анализируем итоги 627-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и обстрелы

Россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки, пишет украинский военный паблик Deep State.

На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия. Паблик ожидает, что российские части "еще не раз смогут зайти в Степное" при нынешней динамике боев.

Этот населенный пункт находится западнее железной дороги, которую россияне перерезали на этой неделе.

Степное играет важную роль в контроле над этой дорогой, а также с точки зрения приближения к другим путям снабжения авдеевского гарнизона ВСУ в Бердычах и Орловке.

Россияне подтверждают бои на окраинах Степного и пишут, что продолжаются попытки там закрепиться.

Под Бахмутом Россия перешла в новую атаку, сообщил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"На Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой", - сказал представитель ВСУ. По его словам, россияне пытаются с прошлой недели вернуть ранее утраченные позиции к югу от Бахмута .

Ранее на этой неделе российские паблики заявляли о продвижении своих войск в районе Клещеевки к югу от Бахмута. Украина этого не подтверждала.

На Запорожском направлении ВСУ имели успех возле Вербового, пишет Deep State. "Кроме того, удалось немного продвинуться возле Работино и Новопрокоповки, но пока без изменений на карте, потому что нужно закрепиться", - добавляет паблик.

Россияне подтверждают атаку ВСУ в районе Новопрокоповки, а также сообщают о наступлении Украины на село Пшеничное, расположенное южнее - видимо, туда двинулись, обойдя Новопрокоповку с востока.

В Украине этого не подтверждали. Судя по карте Deep State, Пшеничное и его окрестности под контролем РФ.

Комментируя ситуацию на Ореховском участке украинский военный эксперт Константин Машовец отмечает, что усилия ВСУ по движению в сторону Токмака рано сбрасывать со счетов - невысокими темпами, но атаки продолжаются.

Однако, оговаривает Машовец, пока что "объем этой активности, явно не тянет на какие-то кардинальные изменения и не превышает тактического уровня".

Еще одна горячая точка на фронте - село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ создали плацдарм. Бои по-прежнему продолжаются в лесопосадках вокруг Крынок.

На карте Deep State Крынки находятся в зоне российского контроля.

Военный эксперт Машовец полагает, что российское командование на этом участке пытается сдерживать отряды ВСУ относительно небольшими силами, держа крупные соединения в резерве.

"Очевидно, командование противника пока отказалось от ввода в бой на первой позиции своего главного рубежа обороны вдоль прибрежной дороги Олешки – Новая Каховка главных сил 70-й мотострелковой дивизии, а также 7-й десантно-штурмовой дивизии", - пишет аналитик "Информационного сопротивления".

Он считает, что при негативном для себя развитии ситуации противник введет в бой основную группу войск.

"А пока, в ближайшее время, стоит ожидать интенсивных "проб" противника вышеуказанными силами, если не ликвидировать украинские плацдармы, то по крайней мере, их существенно сократить в размерах, блокировать и изолировать... В первую очередь противник, очевидно, попытается прервать пути материально-технического обеспечения передовых украинских подразделений", - пишет Машовец.

Удар по Киеву и угрозы бомбить российскую нефть

Вчера утром россияне ударили баллистической ракетой по Киеву. Украинские военные предположили, что это был либо "Искандер-М", либо управляемая зенитная ракета С-400. Заявляется, что ее сбил ЗРК "Пэтриот".

При этом власти Киевской области заявили, что "две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами". Сбиты они были или нет - не уточнялось. Как и локация, куда попали ракеты.

Но есть информация, что они могли прилететь куда-то между Борисполем и Киевом.

О прилете в районе Борисполя сперва писал известный украинский телеграм-канал "Николаевский Ванек" (его связывают с властями Николаевской области).

Затем поступило сообщение, что из-за субботнего ракетного удара пострадала тигрица из "Центра спасения диких животных". Этот центр находится в селе Чубинское, расположенном между Борисполем и Киевом.

Сообщается, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, но пострадали 18 частных домов и хозпостройки частных предприятий.

Минобороны РФ же заявила, что "в районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ". Отметим, что Девички расположены вблизи города Переяслава (в 50 километрах от Борисполя).

Также вчера ночью в Рязанской области пустили под откос 19 грузовых вагонов. В России заявили о подрыве железнодорожных путей.

А сегодня с утра был прилет в областную библиотеку имени Олеся Гончара в Херсоне. Обломки разбросаны на несколько десятков метров.

Тем временем Украина не исключает атак по нефтегазовой отрасли РФ.

Об этом пишет газета Politico по итогам визита министра энергетики Галущенко в США. Он, в частности, обсуждал с представителями администрации Байдена вероятные российские атаки на украинскую энергетику этой зимой.

"Когда его спросили, может ли "ответ" Зеленского включать в себя нападение Украины на обширные нефтегазовые операции России — безусловно, крупнейший двигатель ее экономики, — Галущенко ответил: "Это было бы только справедливо", - пишет издание.

"Мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру", - добавил Галущенко.

Издание сообщает, что министр "преуменьшил значение" скачка на нефть и газ, если Украина начнет наносить такие удары. "Это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится", - заявил Галущенко в беседе с журналистами.

Издание в этом контексте напомнило, что основной версией подрыва "Северных потоков" является причастность граждан Украины (к этой теме мы еще вернемся ниже).

Военные перспективы

Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность определенных территориальных потерь. Такие мнения звучат в статье Wall Street Journal о ситуации на фронте.

"Это траншейный тупик", - сказал высокопоставленный представитель СБУ. "Всеобщее наступление невозможно ни для одной из сторон. Никто не сможет прорваться", - добавил он.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил изданию, что России, вероятно, не хватает ресурсов для проведения значительного наступления в этом году. Поэтому украинские войска могут иметь преимущество, "обороняясь в снегу".

Учитывая "ограниченную способность ВСУ перехватить инициативу на поле боя", эксперты говорят, что самый безопасный курс действий - перейти к обороне и заставить Россию расходовать свои войска.

Как считает Дмитрий Горенбург, эксперт по вопросам безопасности в американской организации CNA, такой подход может привести к "небольшим территориальным потерям для Украины", но зато поможет восстановить силы.

Тем не менее, даже с учетом перехода в оборону, следующая фаза войны выглядит для Украины "все более опасной".

Украинские официальные лица признают, что длительная война выгоднее для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы и может более высокий мобилизационный ресурс.

Запад же не может пока обеспечить Украину в нужном объеме для быстрой победы. "Не существует серебряной пули, которая могла бы изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", — сказал Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО.

Немецкие СМИ также пишут о патовой ситуации на фронте в Украине. Выводы, как отмечает газета Bild, схожи с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного, которую он отразил в своей статье для Economist.

Штефани Бабст, экс-сотрудник штаба НАТО, считает, что россияне полагаются на стратегию истощения, надеясь прорвать позиции ВСУ: "Они пытаются, в первую очередь массированными ударами артиллерии и дронов, заставить украинские войска постоянно разделяться на линии фронта. Россияне беспощадно используют превосходство в воздухе и атакуют украинские наземные войска с воздуха. Россияне собираются продолжать нарушать нормальную жизнь этой зимой. Они не смогут изменить ход войны в долгосрочной перспективе. Их цель — любой ценой удержать завоёванные территории".

Иоахим Краузе, профессор Университета Киля, полагает, что в Украине сложилась патовая ситуация: "Они (российские войска - Ред.) тратят множество людей и танков, веря, что, несмотря на большие потери, в какой-то момент им удастся прорваться".

Эксперт считает, что прорыв ВСУ может произойти при форсировании Днепра: "Если в ближайшие недели и месяцы там начнётся крупное наступление, украинцам сначала придётся отразить атаки российской авиации, построить понтонный мост, а затем перебросить на другой берег более крупные соединения войск и военную технику".

Томас Егер, профессор Университета Кёльна, говорит, что Россия лучше наладила снабжение войск, а Европа поставляет Украине недостаточно боеприпасов: "Россия получила до 1 млн артиллерийских снарядов из КНДР. Здесь сложилась асимметрия, которую вы сможете увидеть в боях". По его словам, этой зимой сложится "патовая ситуация", в которой "никто никого не сможет победить".

Решающим для войны в Украине станет последний месяц года - декабрь. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина изо всех сил пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", - передает издание слова Макрона.

Судя по этим словам, французский президент рассчитывает на какие-то действия ВСУ до конца года. При этом он заявил, что время для дипломатии с Россией еще не настало - но, когда оно придет, нужно будет "вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

То есть на Западе сейчас есть две аналитические тенденции относительно ближайших перспектив. Одна говорит о патовой ситуации и невозможности в данный момент победить Россию в Украине.

Другая - о том, что Украина еще может предпринять некие действия на фронте, чтобы завершить год на "мажорной" ноте и поддержать таким образом те силы на Западе, которые выступают за продолжение военной помощи (и шире - прежней парадигмы о поражении России в этой войне и мире на западных условиях).

Последнюю версию продвигают и на Банковой в информационном поле - Владимир Зеленский недавно несколько раз упоминал о том, что у военных есть планы новых наступательных операций.

Но неизвестно, насколько реально существуют сейчас такие планы - либо же это часть кампании за сохранение западной помощи. С которой продолжаются серьезные проблемы.

В США продолжается тупик с выделением Украине денег на следующий бюджетный год. Республиканцы вчера представили законопроект о продлении финансирования правительства до 19 января, где о помощи Украине, а также Израилю нет вообще ничего.

Финансирование Украины, по словам спикера Майка Джонсона, следует рассматривать независимо от другой иностранной помощи.

И, хотя в Белом доме уже назвали законопроект спикера "несерьёзным" и "рецептом хаоса", ситуации это не меняет - по всем признакам, республиканцы и демократы по-прежнему не могут договориться о параметрах дальнейшей поддержки Украины.

В Европе по этому поводу идут уже крайне пессимистические заявления. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что "победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается", а помощь США Украине, вероятно, сократится.

Поэтому страны, добавил Боррель, страны ЕС должны быть "политически готовы" ее компенсировать. Но насчет этого также идут двойственные сигналы.

С одной стороны Германия хочет удвоить военную помощь Украине с 4 до 8 миллиардов евро, как пишет Bild. Такие планы есть у правительства, и на следующей неделе их уже может утвердить коалиция в Бундестаге.

Здесь стоит отметить, что эти средства - инвестиции в сугубо немецкое производство вооружений. Что же до общеевропейского пакета помощи на 20 миллиардов, который сейчас рассматривается - то с ним уже возникли проблемы.

План ЕС потратить такую сумму на военную помощь Украине "встречает сопротивление" внутри блока "и может не выжить в своем нынешнем виде", пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

План рассчитан на четыре года (по пять миллиардов ежегодно). Его внёс глава европейской дипломатии Боррель. Но, по словам дипломатов, многие страны, в том числе Германия, высказали сомнения по поводу выделения таких крупных сумм.

"У Германии было много вопросов… и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", - сообщает источник.

Другие страны ЕС тоже говорят, что им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства, поскольку их внутренние бюджеты сокращаются.

Трое дипломатов предположили, что ЕС может в конечном итоге отказаться от четырехлетнего "бюджета" для Украины и выделять какие-то конкретные суммы каждый год, каждый раз решая это отдельно.

Отметим, что эти сложности сейчас возникают у тех представителей Запада, кто хочет и дальше поддерживать Украину. Но на Западе далеко не все этого хотят. Миллиардер Илон Маск сделал очередное заявление о том, что Украине нужно прекращать войну с РФ.

На вопрос блогера Лекса Фридмана, нужно ли украинскому президенту приступать к мирным переговорам с Россией, Маск ответил утвердительно.

"Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", – сказал Маск.

По его словам, обстановка в зоне боевых действий сложилась таким образом, что наступление ВСУ приведет к большому количеству жертв, и "история не отнесется к этому благосклонно".

В Офисе президента после этого завуалированно ответили Маску.

Не называя имени, на Банковой адресовались к "гражданам Стран Демократии" - тем, "кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию".

"Он (Маск - Ред.) на самом деле предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Реалистичен ли "план Расмуссена"?

На фоне разговоров о тупике на фронте опять активизировалась тема принятия Украины в Альянс без ныне захваченных Россией территорий.

Напомним, ранее к этому призывал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, а недавно ту же точку зрения начал продвигать экс-советник Банковой Алексей Арестович.

При этом глава Офиса президента Украины Ермак на днях отверг такой вариант, заявляя, что "частичное" вступление в НАТО не обсуждается, и союзники данной темы вообще не поднимают.

Тем не менее, один из приближенных к Офису президента иностранцев - бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, который с Ермаком занимался разработкой гарантий безопасности для Украины - вчера предложил, чтобы Киев присоединился к альянсу именно в таком виде - без территорий, захваченных Россией.

"План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному альянсу", - цитирует Расмуссена газета The Guardian.

По его мнению, натовская защита подконтрольной Украине территории "высвободит украинские силы для линии фронта". А также по сути будет введена бесполетная зона для России, "чтобы она не могла летать над территорией Украины или посылать ракеты в украинские города".

Расмуссен напомнил прецедент Западной Германии, которая присоединилась к альянсу в 1955 году без ГДР. Он считает, что этот вопрос нельзя вновь откладывать и уже в следующем году на ближайшем саммите НАТО пригласить Украину вступить.

После заявлений экс-генсека тему снова поднял Арестович. По его мнению, нынешняя цель украинского руководства - выход на границы 91-го года - нереализуема по ряду причин.

Россия имеет больше ресурсов, в том числе мобилизационных, говорит Арестович. Также Москва "переводит экономику на военные рельсы, получает сверхдоходы от энергоресурсов и формирует оружейный хаб в Азии, активно сотрудничая с Северной Кореей, Ираном и Китаем".

Запад же, по мнению Арестовича, "находится в раздрае и не может поставить необходимое вооружение и боеприпасы в тот срок, который сам и указал". По итогу военная помощь Украине сейчас уменьшается.

"Нам пока предлагают вступление в НАТО без гарантий для оккупированных территорий, что не означает отказ от них, а подразумевает возвращение их невоенными методами", - говорит бывший советник.

"Пока двери на пути в НАТО открыты – нужно идти в них, так как через полгода-год ситуация может сильно смениться для нас, и вместо договора о вступлении в НАТО будут маячить на горизонте очередные Минские соглашения без реальных гарантий", - заявил Арестович.

В Москве также вмешались в эту дискуссию. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев вновь дал понять, что в планах Москвы захват новых украинских территорий, а не остановка на нынешних границах (что предполагал бы "план Расмуссена").

"Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина", - написал Медведев.

Если проанализировать заявление Расмуссена, то становится понятно, что эта схема - "частичное" принятие Украины в НАТО - как минимум обсуждается на Западе.

Это усилившееся обсуждение прямо связано с неудачей украинского контрнаступления и наступившим тупиком на фронте. И пониманием того, что Запад сейчас не может с нужной скоростью обеспечить Украине поток вооружений, необходимый для перелома ситуации на фронте.

Кроме того, Украина после понесенных потерь также нуждается в пополнении сил и обучении личного состава, что занимает многие месяцы.

Поэтому логично, что сейчас все активнее обсуждается вариант некой заморозки конфликта, в ходе которой можно будет в более-менее спокойных условиях восстановить силы ВСУ.

Принятие части Украины в НАТО, по этой логике, может защитить подконтрольную Киеву территорию от российских обстрелов и дать Украине восстановиться.

Однако к данной схеме есть серьезные вопросы.

Главный из них - согласится ли Россия на перемирие (не говоря уже о мирном соглашении) без четких (письменных) гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.

До сих пор все заявления из РФ в этом плане категоричны - основной целью Москвы остается недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс.

А без наличия неких (пусть и негласных) договоренностей с Россией НАТО вряд ли будет принимать в свои члены Украину даже после окончания войны в виду угрозы прямого столкновения войск Альянса и РФ (если до того эти столкновения не начнутся на каком-либо театре боевых действий в мире).

Правда, на Западе есть политики (например, Киссинджер), которые продвигают точку зрения, что самой России выгодно вступление подконтрольной украинской власти части Украины в НАТО, так как это гарантирует, что Киев не будет пытаться военным путем вернуть захваченные РФ территории. Но пока нет сигналов о том, что в Кремле эта точка зрения разделяется.

Новый след в деле о "Потоках"

Вчера западные СМИ активизировали тему "украинского следа" в деле о взрыве "Северных потоков".

Центральную роль в этом сыграл бывший и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Украины Роман Червинский. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила Washington Post.

Червинского, напомним, сейчас судят за неудачную вербовку россиянина, из-за чего был ракетный прилет по аэродрому "Канатово" летом 2022 года. Офицер находится в СИЗО.

Говоря о причастности Червинского к подрыву "Потоков", издание ссылается на "официальных лиц в Украине и других стран Европы, а также на других людей, знакомых с деталями произошедшего".

"Роль этого офицера являет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа", - пишет газета.

Червинский, по ее данным, был "координатором" операции. Он, как утверждается, управлял командой из шести человек, которые арендовали парусник на подставные имена и с него использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах.

Червинский действовал по приказу более высокопоставленных украинских чиновников, которые подчинялись главкому Валерию Залужному, рассказали журналистам люди, знакомые с деталями операции.

Издание пишет, что Червинский на тот момент подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку, "опытному и уважаемому офицеру, который напрямую общался с Залужным". Сейчас он не служит в ССО.

Источники газеты пишут, что Зеленский не знал об операции, напоминая, что об этом говорилось еще в "утечках Пентагона".

Червинский через своего адвоката опроверг причастность к диверсии. "Все предположения о моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований", - заявил офицер в письменном ответе журналистам.

В тоже время нужно напомнить, что официальная позиция Москвы заключается как раз в том, что версия о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" несостоятельна, а на самом деле их взорвали американцы (США свою причастность опровергают).

Поэтому вряд ли информацию о Червинском "вбросили" россияне.

Более похоже на то, что уже и так находящего в тюрьме Червинского хотят сделать "крайним" в истории с подрывом "Северных потоков" - раз уж украинский след в этом становится главной версией на Западе.

Отчасти такая трактовка выгодна и украинской власти, у которой с Червинским отношения крайне враждебные ещё с тех пор, как он в 2021 году делал обвиняющие Офис президента заявления по скандалу с сорванной операцией по заманиванию "вагнеровцев" в Украину.

Выгодно Банковой может быть и то, что в статье "Вашингтон пост" Зеленский выводится из под обвинений в подрыве газопроводов, а все следы "замыкаются" на Залужном.

Особенно, с учетом постоянно опровергаемых, но, тем не менее, все более настойчивых слухов о противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ.

При этом тема "Залужный-президент" продолжает активно обсуждаться.

Бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор Дмитрий Марченко, заявил, что хочет выдвижения в президенты главкома Валерия Залужного. Об этом он сказал в эфире 5 канала (контролируется экс-президентом Петррм Порошенко).

На вопрос, согласился бы Марченко занять место главкома, если бы Залужный принял участие в выборах, генерал ответил: "Нет. Я пошел бы с ним в команду".

После слов телеведущей о том, что сейчас много говорят о возможности выдвижения главкома, Марченко прокомментировал: "Дай Бог. Очень хотел бы".

"Мы тоже", - ответила ему телеведущая Янина Соколова, которая затем заявила, что Украине нужен "президент-военный" и "человек с опытом Шарля де Голля", который переведет Украину на военные рельсы, победит коррупцию и закончит войну.

"Да", - согласился Марченко.

Отметим, что близкие к Порошенко политики, блогеры и СМИ в последнее время активно обсуждают тему конфликта между Зеленским и Залужным (наличие которого в Офисе президента опровергают).

Слухи о таком конфликте и даже политических амбициях главкома усилились после выхода статьи Time о разногласиях военных и Банковой. А также после статьи Залужного в Economist, в которой он заявил о тупике на фронте (президент с такой оценкой не согласился, а на Банковой статью главкома раскритиковали).