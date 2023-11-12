В результате очередного обстрела Херсона российские войска нанесли удар по областной библиотеке имени Гончара.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. У здания – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укротили пламя. К счастью, без жертв" - написал он.

Также он сообщил, что за минувшие сутки россияне совершили 62 обстрела, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации, 1 из них - ракетный. По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Также сегодня ночью войска РФ атаковали Николаевскую область двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно "Искандер-М". В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов, без пострадавших.

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