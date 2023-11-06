По Херсонской области за минувшие сутки было выпущено 87 авиабомб – самое большое количество за все время войны.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

"Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – самое большое количество за все время", - говорится в сообщении ведомства.

Как пишет МВД, один удар наносился вечером, в итоге оказались повреждены четыре многоэтажки. А потом был еще один удар ночью, из-за которого пострадали два частных дома.

Также Херсонская городская военная администрация опубликовала фото последствий обстрела города.

Напомним, накануне российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Ранены три человека.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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