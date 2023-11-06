Последствия обстрелов Херсона. Фото: Херсонская ГВА

По Херсонской области за минувшие сутки было выпущено 87 авиабомб – самое большое количество за все время войны.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

"Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – самое большое количество за все время", - говорится в сообщении ведомства.

Как пишет МВД, один удар наносился вечером, в итоге оказались повреждены четыре многоэтажки. А потом был еще один удар ночью, из-за которого пострадали два частных дома.

Последствия обстрела Херсонщины

Также Херсонская городская военная администрация опубликовала фото последствий обстрела города.

Последствия обстрелов Херсона

Последствия обстрелов Херсона

Напомним, накануне российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Ранены три человека.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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