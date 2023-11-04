За прошедшие сутки россияне выпустили по Херсонской области и Херсону более полтысячи снарядов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов. Зафиксировано 3 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонской области", – отметил Прокудин.

В результате обстрелов РФ пять человек получили ранения.

Ранее, 1 ноября, в результате утреннего обстрела Херсона погибла чиновница ГВА, еще два человека ранены.

Также мы сообщали, что в результате очередного обстрела центра Херсона были разрушены складские помещения, повреждено около 10 автомобилей, пострадала библиотека. Один человек погиб после удара по своей машине.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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