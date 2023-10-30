Ночью российские войска нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома.

Об этом сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

"Около полуночи армия России с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район города. Были повреждены, в частности многоэтажки", - написал он.

Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением доставлена ​​в больницу.

Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Накануне российские военные обстреляли центр Херсона. Повреждены частные дома, получила ранения 80-летняя женщина.

Ранее мы писали, что под обстрел попал центр Херсона. Пострадали семь человек, повреждено более десятка жилых домов в центре города.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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