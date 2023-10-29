В результате обстрела РФ в Донецкой области ранены четыре полицейских. По прифронтовому Северску оккупанты ударили из артиллерии, один из снарядов разорвался у экипажа полиции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Ранения получили четверо полицейских из следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль. Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно" - отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 27 октября россияне нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области. Пострадали восемь спасателей, четверо из них госпитализированы. Также повреждены само здание и 13 единиц техники.

Также мы публиковали фото и видео с пожарной части в Изюме после ракетного удара РФ.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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