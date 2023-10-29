В воскресенье, 29 октября, в Украине идет 613-й день войны с Россией.

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29 октября

10:44 В Ростове-на-Дону сообщают о взрывах и о работе ПВО.

Губернатор области Голубев заявил, что "в 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет".

09:21 Тревога в юго-восточных регионах. Заявляют об угрозе ракетного и авиационного удара.

08:39 Сегодня ночью в Краснодарском крае РФ горел Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Местные паблики пишут, что накануне раздался взрыв беспилотника. Власти этого не подтверждали.

08:13 Россия заявляет о сбитии огромного количества украинских дронов - 36 - над Черным морем и северо-западном частью Крыма.

Атака произошла этой ночью, сообщили в минобороны РФ.

Украина этого не подтверждала.

07:58 Взрывы сегодня слышали ещё три области - Запорожская, Николаевская и Хмельницкая.

Там ПВО сбивала "Шахеды", сообщают Воздушные силы Украины.

Были сбиты все пять беспилотников. Данных о прилетах и ущербе пока нет.

07:57 Сегодня утром в Херсоне были слышны мощные взрывы, сообщил руководитель ГВА Роман Мрочко. Под обстрелом прибрежные районы города.

07:51 Ночью Россия нанесла ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все службы трудятся на месте.

07:50 В Хмельницкой области слышны взрывы. Это работа ПВО, сообщил первый заместитель руководителя ОВА Сергей Тюрин.

"Спасибо силам ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", - написал он.