В понедельник, 30 октября, в Украине идет 614-й день войны с Россией.

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30 октября

07:20 Сегодня ночью над Днепропетровской областью ночью сбили две ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью защитники из ПВК "Восход" сбили в небе над областью две вражеские ракеты", - написал он.

Также россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Пострадавших нет.

07:00 Ночью российские войска нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома.

Об этом сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

"Около полуночи армия России с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район города. Были повреждены, в частности многоэтажки", - написал он.

Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением доставлена ​​в больницу.

Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.