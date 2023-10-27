В пятницу, 27 октября, в Херсоне прогремели взрывы. Под обстрел попал центр города. Пострадали семь человек, повреждены десятки домов.

Об этом сообщил глава военной городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

По словам Мрочко, в результате обстрела Херсона повреждено более десятка жилых домов в центре города, есть несколько пострадавших.

Позже глава ВГА уточнил информацию и заявил, что число раненых в городе увеличилось до семи человек. Трое из них госпитализированы. Также Мрочко показал фото последствий обстрела Херсона.

В свою очередь "Радио Свобода" опубликовало видео момента взрыва в Херсоне.

Напомним, за минувшие сутки россияне совершили 114 обстрелов Херсонской области, выпустили 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно. Усиливаются обстрелы на Купянском направлении. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов, который включает средства ПВО и противотанковые вооружения.

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