Ранены семь человек. Вечером в пятницу под ударом оказался центр Херсона. Видео взрыва
В пятницу, 27 октября, в Херсоне прогремели взрывы. Под обстрел попал центр города. Пострадали семь человек, повреждены десятки домов.
Об этом сообщил глава военной городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
По словам Мрочко, в результате обстрела Херсона повреждено более десятка жилых домов в центре города, есть несколько пострадавших.
Позже глава ВГА уточнил информацию и заявил, что число раненых в городе увеличилось до семи человек. Трое из них госпитализированы. Также Мрочко показал фото последствий обстрела Херсона.
В свою очередь "Радио Свобода" опубликовало видео момента взрыва в Херсоне.
Напомним, за минувшие сутки россияне совершили 114 обстрелов Херсонской области, выпустили 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.
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