Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсонской области россияне за эти сутки использовали рекордное количество авиабомб.

Об этом она заявила в эфире телемарафона.

"За эти сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб – 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 авиабомбы по одному населенному пункту. Для села это очень большая мощность, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", – рассказала Гуменюк.

Напомним, российские источники на этой неделе пишут о попытках ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Одновременно резко возросла интенсивность ударов РФ по правому берегу.

Ранее мы писали, что российская армия во время последних воздушных атак применяет новую "смешанную" тактику.

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