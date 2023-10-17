В результате обстрела РФ в Херсоне пострадало транспортное предприятие. Ранены два работника
В результате российского обстрела Херсона произошло попадание на территорию транспортного предприятия. Пострадали два работника.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Это мужчины в возрасте 52 лет. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование", - написал Прокудин.
Напомним, сегодня Херсон обстреляли россияне с левого берега. Сообщалось, что есть попадания в жилую зону. В результате обстрела пострадали два работника охранной фирмы. Которые во время обстрела находились в служебном автомобиле. Еще один раненый мужчина госпитализирован.
Ночью Херсонскую область атаковали двумя управляемыми авиабомбами. Есть попадание в больницу в Бериславском районе и в частный дом.
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