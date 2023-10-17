Херсонскую область ночью атаковали двумя управляемыми авиабомбами. Есть попадание в больницу в Бериславском районе и в частный дом.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из авиации снова обстрелян Бериславский район. Есть попадание в больницу. Пострадало терапевтическое отделение. В помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование", - написал Прокудин.

Обломками засыпало въезд на территорию, обошлось без пострадавших.

В результате падения второй УАБ произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили.

Также россияне обстреляли несколько сел в Херсонской области. Информация о пострадавших и масштабах разрушений там устанавливается.

Накануне российские военные скинули на Херсон и область 14 авиабомб. Повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, были перебои со светом и водой.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.