Около часа ночи российская армия нанесла удар по Кизомысу Херсонской области. Тяжелые ранения получил 79-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около 1 часа ночи оккупанты ударили по Кизомису. Под огонь попал 79-летний местный житель. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь", - сообщили в ОВА.

За минувшие сутки Россия совершила 107 обстрелов, выпустив 622 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, дом культуры, почту и магазин в Херсонском районе; предприятие и территорию рынка в Херсоне.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

Также сегодня ночью армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом. Погибли 2 человека – мужчина 57 лет и 54-летняя женщина.

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