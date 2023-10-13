Россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль. Фото - Херсонская ОВА

В Бериславе Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль с супружеской парой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем телеграм-канале.

34-летняя женщина погибла на месте, ее 36-летний муж госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Также пострадала 79-летняя прохожая и еще один человек.

Снимок сообщения в Телеграм

Фото последствий российского удара. Источник - Телеграм

Фото (2) последствий российского удара. Источник - Телеграм

Перед этим россияне обстреляли автомобиль в Харьковской области. Мужчина и женщина погибли на месте.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги  предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. 

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