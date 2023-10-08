Российские военные утром, 8 октября, нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых ребенок.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на начальника Константиновской МВА Алексея Рослова.

"Обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой "Искандер". Сейчас известно о 4 раненых, из них один ребенок 2014 года рождения", - рассказал Рослов.

В результате удара повреждены 19 частных домов, 10 многоквартирных домов, котельная, газопровод, линия электропередач и автомобиль.

Ранее сообщали, что после ночных ударов РФ в Херсоне 11 пострадавших, среди них 9-месячный ребенок. Россияне неоднократно били по Херсону и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели.

В Офисе президента отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке

Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.