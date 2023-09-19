На рынке в Константиновке Донецкой области 6 сентября взорвалась украинская ракета из комплекса "Бук".

Об этом утверждается в материале газеты The New York Times.

NYT пишет, что на кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, о чем уже писали и другие западные журналисты. По мнению экспертов по взрывчатке, воронка и повреждения тоже соответствуют ракете, летящей с северо-запада, отмечает издание.

Кроме того, пишет NYT, за несколько минут до трагедии украинские военные выпустили две ракеты из Дружковки, расположенной как раз к северо-западу от Константиновки.

Репортеры NYT находились в Дружковке, когда в 14:00 услышали исходящий пуск ракеты, а через несколько минут последовал второй (удар по Константиновке был около 14:04). Об исходящем запуске тогда же сообщили жители Дружковки в местном паблике.

"Два свидетеля, которые говорили с The Times, сказали, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в направлении российской линии фронта примерно во время удара; один из них сказал, что видел ракеты, летевшие в направлении Константиновки. Украинский солдат, дислоцированный в Дружковке, пожелавший остаться неизвестным, также сообщил, что слышал два пуска ракет примерно в то же время", - пишет газета.

Журналисты уверяют, что нашли место запуска ракет, на которое указали другие свидетели. Там были обнаружены траншеи, мусорные ямы и следы колеи от широких гусениц. А также сожженная трава, что характерно для работы ЗРК.

Также следы "Бука" видны на месте взрыва в Константиновке, сообщает издание.

"Размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме конкретно одному оружию: ракете 9М38, которую запускает "Бук", - пишут авторы.

"На такой короткой дистанции - менее 10 миль - ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в ракетном двигателе, который взорвался или загорелся при ударе, что дает возможное объяснение следам ожогов на ракете", - говорится в статье.

Напомним, в Константиновке вследствие удара погибли 15 человек и 30 получили ранения.

Ранее в Офисе президента расследование ракетного обстрела Константиновки проводиться не будет, поскольку Украина уверена, что это была российская ракета С-300.

Также "Страна" публиковала рассказ очевидицы, которая была ранена в результате обстрела Константиновки.