Поговорили с женщиной, которая работает на рынке в Константиновке, который сегодня был обстрелян. Об этом сообщает Страна.

Наталья получила осколочное ранение руки.

"В момент удара я находилась возле своего торгового павильона, он расположен неподалеку от места прилета. Трудно сказать, что я делала после удара. У меня был шок, ходила туда-сюда. Все были в панике, люди кричали. Помню, как мужчина кричал, чтобы вызвали скорую, так как его жена получила ранение и ей было плохо. Этот мужчина тоже был ранен", - рассказывает Татьяна.

На вопрос, почему она не выезжает из города, который постоянно обстреливают, Наталья реагирует эмоционально.

"Работу нам не дают, на Западной Украине нас ненавидят. Мы никому не нужны", - говорит Наталья.

Также женщина добавила, что продолжит работать на рынке в Константиновке после того, как власть это разрешит.

Удар по Константиновке. Число раненых увеличилось до 31, под завалами находятся люди

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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