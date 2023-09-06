Оживленное место в Константиновке, что в Краматорском районе Донецкой области, попало под обстрел.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Некоторые пишут, ссылаясь на очевидцев, о том, что есть погибшие и много раненых. Также они публикуют фото и видео, снятые сразу после обстрела.

Ранее мы сообщали, что сегодня ночью Украина подверглась атаке ракет воздушных и баллистических, а также дронов типа "Шахед". Сильнее всего пострадала Одесская область.

Между тем война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.