Вчера вечером Россия обстреляла Великомихайловскую громаду Синельниковского района из "Урагана". Повреждены частные дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Один снаряд из "Урагана" попал прямо в частный дом, уничтожив его. Еще два дома повреждены. Также горела хозяйственная постройка, разбитый мотоцикл.

"Дважды из тяжелой артиллерии враг целил по Никополю. К счастью, всюду обошлось без пострадавших", - написал Лысак.

Напомним, вчера в небе над Днепропетровской областью было сбито шесть вражеских беспилотников. В Днепровском районе произошло попадание по инфраструктурному объекту, возник пожар.

Накануне российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Повреждения получили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Пострадали четыре автомобиля, один полностью уничтожен.

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