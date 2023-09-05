Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, есть повреждения
Вчера вечером Россия обстреляла Великомихайловскую громаду Синельниковского района из "Урагана". Повреждены частные дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Один снаряд из "Урагана" попал прямо в частный дом, уничтожив его. Еще два дома повреждены. Также горела хозяйственная постройка, разбитый мотоцикл.
"Дважды из тяжелой артиллерии враг целил по Никополю. К счастью, всюду обошлось без пострадавших", - написал Лысак.
Напомним, вчера в небе над Днепропетровской областью было сбито шесть вражеских беспилотников. В Днепровском районе произошло попадание по инфраструктурному объекту, возник пожар.
Накануне российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Повреждения получили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Пострадали четыре автомобиля, один полностью уничтожен.
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